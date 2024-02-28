Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan penaltı tepkisi! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!

        Trabzonspor, Başakşehir karşısında penaltı beklediği pozisyon için devre arasında tepkide bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 18:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'dan penaltı tepkisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

        Karşılaşmanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı. Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonda penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam devam kararı verdi.

        Trabzonspor ise bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

        İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Türkiye'nin "Kırmızı Kitap"ı güncelleniyor
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Trafikte kazara eşini öldüren sürücüye tahliye
        Trafikte kazara eşini öldüren sürücüye tahliye
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Habertürk’ün haberi dava dosyasında
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Karısını ve 2 yakınını öldürmüştü! Mağarada yakalandı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        Bitcoin 60.000 doları aştı
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        İstanbul'da tramvayın çarptığı kişi öldü!
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Kraliyet Ailesi'ni yıkan ölüm
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        Taksici katilinin cezai ehliyeti belli oldu!
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        "Kimse 28 Şubat'ı hortlatamaz"
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        En çok nereden ev alanlar kazandı?
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        İki ailenin kavgasında 9 kişi ölmüştü! JASAT: 1 gün önce planlanmış!
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        Vasiyetini cumartesi günü yerine getirecek
        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor