Trabzonspor'dan Wagner Pina için açıklama!

Trabzonspor, Süper Lig’in 4’üncü haftasında Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Wagner Pina’nın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık olduğunu ifade etti.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Wagner Pina’nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın, Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonunun 4'üncü haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır”