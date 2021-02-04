Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçından galibiyetle ayrılan Yukatel Denzilispor'u, Süper Lig'in 23. haftasında konuk ediyor.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR

SAAT: 19.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Faruk Can, Flavio, Safa, Yunus, Hakan, Yusuf, Afobe

TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı

DENİZLİSPOR: Cenk, Lopes, Kubilay, Mustafa, Sakıb, Murawski, Recep, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

YEDEKLER: Pantilimon, Özer, Muhammet, Ayman Ben, Görkem Can, Hasan, Ahmed, Diskerud, Dossevi, Ali Yavuz Kol

TEKNİKDİREKTÖR: Hakan Kutlu

Bu sezon 4. teknik direktörüyle yoluna devam eden Denizlispor, Hakan Kutlu yönetimindeki ilk maçında geçen hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek ligde 7 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 17 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Fabiano Leismann forma giyemiyor. Son olarak Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor, ligde yenilmediği son 6 karşılaşmada 16 puan topladı. Bordo-mavili ekip haftaya 36 puanla 5. sırada girdi.

42. RANDEVU

İki takım arasında Süper Lig'de şimdiye kadar oynanan 41 maçta Yukatel Denizlispor'un 8, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşma da berabere tamamlandı. Bu müsabakalarda Yukatel Denizlispor 31, Trabzonspor 69 gol attı. Ligde son çıktığı 3 karşılaşmada rakibini mağlup edemeyen Trabzonspor, bu müsabakalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.