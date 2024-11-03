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        Haberler Bilgi Gündem Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı izle: TS- FB maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. Sezona istenilen performansın gerisinde başlayan Trabzonspor, Göztepe'ye uzatmalarda mağlup olarak ilk yenilgisini almıştı. Fenerbahçe ise şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını sürdürerek Bodrum FK karşısında rahat bir galibiyet elde etti. Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin tarih, saat ve yayın detayları belli oldu. İşte karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 17:21 Güncelleme: 03.11.2024 - 17:23
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        Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında önemli bir derbi oynanacak. Sezonun önceki derbilerinde Trabzonspor, Beşiktaş ile berabere kalmış, Fenerbahçe ise Galatasaray'a mağlup olmuştu. Ligin zirvesini hedefleyen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galip dönmeyi amaçlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarih ve yayın bilgileri de kesinleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Bu kritik maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

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        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Papara Park’ta oynanacak mücadele 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

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        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

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        LİGDE 103. MAÇ

        Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.

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        FENERBAHÇE 24 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

        Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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        OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

        Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Visca, Cham, Banza.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri.

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