Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında önemli bir derbi oynanacak. Sezonun önceki derbilerinde Trabzonspor, Beşiktaş ile berabere kalmış, Fenerbahçe ise Galatasaray'a mağlup olmuştu. Ligin zirvesini hedefleyen Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından galip dönmeyi amaçlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarih ve yayın bilgileri de kesinleşti. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşması hangi gün ve saat kaçta başlayacak? Bu kritik maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…