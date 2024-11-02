Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maç öncesinde, Trabzon Valiliği, karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıkladı. Ligde oynadığı 9 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe 3'üncü sırada bulunurken, Trabzonspor ise 9 maçta 12 puan toplayarak 9'uncu sırada yer aldı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...