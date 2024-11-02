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        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte TS FB muhtemel 11'leri

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesinde, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Kendi evinde oynadığı son 7 maçta hiç mağlup olmayan bordo mavililer, Fenerbahçe maçını kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Sarı lacivertliler ise Trabzonspor mücadelesini kazanarak zirve takibini sürdürme hedefinde. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 17:22 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:49
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        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Zorlu maç öncesinde, Trabzon Valiliği, karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı açıkladı. Ligde oynadığı 9 maçta 20 puan toplayan Fenerbahçe 3'üncü sırada bulunurken, Trabzonspor ise 9 maçta 12 puan toplayarak 9'uncu sırada yer aldı. Kritik mücadeleye kısa bir süre kalırken, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19:00’da başlayacak.

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        TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

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        LİGDE 103. MAÇ

        Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 137 golüne, bordo-mavililer 108 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanırken, İstanbul'da oynanan maçtan ise bordo-mavililer aynı skorla galip ayrıldı.

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        FENERBAHÇE 24 MAÇTIR DEPLASMANDA YENİLMİYOR

        Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 24 deplasman maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya, bu karşılaşmaların 22'sinde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapattı.

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        OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

        Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Cihan, Visca, Cham, Banza.

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En Nesyri.

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