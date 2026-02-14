Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Ligde dev maç! Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 138 maçtan 55'ini Fenerbahçe kazanırken Trabzonspor ise bu karşılaşmalarda 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Papara Park'ta oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2026 - 16:38 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede iki takımda 3 puan için sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı hatırlanacağı gibi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler bu mücadelede Archie Brown ve Edson Alvarez yararlanamayacak. Bordo-mavililerde ise Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürerken, Paul Onuachu mücadelede forma giyebilecek. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor- Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

        Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına iki eksikle çıkacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ile son antrenmana katılmayan Edson Alvarez zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.

        Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise maç kadrosuna dahil edildi.

        5

        TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ

        Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.

        Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

        Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

        6

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Jabol-Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!