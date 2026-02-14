Ligde dev maç! Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 138 maçtan 55'ini Fenerbahçe kazanırken Trabzonspor ise bu karşılaşmalarda 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Papara Park'ta oynanacak mücadele için heyecanlı bekleyiş sürerken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligde şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip mücadelede iki takımda 3 puan için sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı hatırlanacağı gibi Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Sarı-lacivertliler bu mücadelede Archie Brown ve Edson Alvarez yararlanamayacak. Bordo-mavililerde ise Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürerken, Paul Onuachu mücadelede forma giyebilecek. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor- Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına iki eksikle çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown ile son antrenmana katılmayan Edson Alvarez zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan ise maç kadrosuna dahil edildi.
TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.
Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.
Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Jabol-Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca