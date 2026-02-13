Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışı veren iki takımı karşı karşıya getirecek maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 sarı-lacivertliler kazanmıştı. Papara Park'ta oynanacak dev maçın biletleri satışa sunuldu. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Trabzonspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...