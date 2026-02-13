Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte TS FB muhtemel 11'leri

        Ligde dev maç! Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirve yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Bordo-mavililer ise ev sahibi olmanın avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Kritik mücadele için geri sayım sürerken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 21:14 Güncelleme: 14.02.2026 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzonspor- Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yarışı veren iki takımı karşı karşıya getirecek maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Hatırlanacağı gibi sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan ilk maçı 1-0 sarı-lacivertliler kazanmıştı. Papara Park'ta oynanacak dev maçın biletleri satışa sunuldu. Peki, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Trabzonspor- Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        2

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Trabzonspor- Fenerbahçe maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        TRABZONSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Papara Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        TRABZONSPOR'DA 2 İSİM BELİRSİZ

        Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürüyor. Zubkov'un maç kadrosunda olması bekleniyor.

        Samsunspor maçında hafif sakatlanan ve 2 gün dinlendirildikten sonra antrenmanlara başlayan golcü oyuncu Paul Onuachu ise mücadelede forma giyebilecek.

        Takımla antrenmanlara başlayan Savic'in de kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

        5

        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Jabol-Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

        6

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Bakan Gürlek: Alo Adalet Hattı geliyor
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        Dışişleri'den Avrupa Parlamentosuna tepki
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        "Juventus öncesi güzel bir gece oldu!"
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        4 ilde uyuşturucu operasyonu: 84 tutuklama
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        "İki takım arasında inanılmaz güç farkı var!"
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Barajda su seviyesi yüzde 100'e ulaştı! Belediye taşkın için uyardı
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        Galatasaray sahasında doludizgin!
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        İstanbul’da park tartışması cinayetle sonuçlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Asfalttan balık topladılar
        Asfalttan balık topladılar
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        ABD basını: İkinci uçak gemisi için emir verildi
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"