Ligdeki son 15 maçını da kaybetmeyen Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, Mustafa Kaplan'la henüz puanla tanışamayan Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

TRABZONSPOR: 0 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Doğan, Fıratcan, Ahmet, Sturridge

TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

YEDEKLER: Übeyd, Halil İbrahim, Erdem, Bjarsmyr, Soner, Yasin, Rahmetullah, Diallo, Ayite, Seuntjens

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Kaplan

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini veriyor.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

GENÇLERBİRLİĞİ, KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEMEK İSTİYOR

Ligde ilk üç maçını kaybeden Gençlerbirliği, Trabzonspor karşılaşmasıyla kötü gidişata "dur" demeye çalışıyor. Başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e 4-1, Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 69. RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla ligde 69. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 68 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 38-12 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar 18 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 129 gol attı, kalesinde ise 63 gol gördü.

Bu arada, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri bordo-mavililer elde etti. Karadeniz ekibi, sahasında 1993-1994 sezonunda 6-0, 1989-1990'da ise 6-1 gibi farklı sonuçlarla rakibini yendi.

TRABZON'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 34 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, sahasındaki son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek başkent ekibine yenilmedi.

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 2-0, 2013-2014'te 3-0, 2014-2015'te 4-1, 2015-2016'da 1-0 galip geldi. 2016-2017 sezonunda rakibiyle 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda da 3-1 galip geldi. Geçen sezon Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de bulunması nedeniyle iki takım karşı karşıya gelmedi.