Trabzonspor Göztepe maçı öncesi nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig´in 6´ncı haftasında bugün Trabzonspor kendi sahasında Göztepe´yi konuk edecek. Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geride kalan haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle 4´üncülük fırsatını kaçıran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe´yi ağırlayacak. Zirve yarışına tutunmak isteyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Saat 19.00´de Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor Göztepe maçı beIN SPORTS 1 kanalında yayınlanacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Süper Lig´de son iki maçta da sakatlıklar dışında ilk 11´inde değişiklik yapmayan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman´ın, Göztepe karşılaşmasına da son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11´iyle çıkması bekleniyor. Bordo-mavililerde bir süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz´ın da Göztepemaçıyla birlikte takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 21´İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 21´inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Trabzonspor´un 8, Göztepe´nin 3 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR´UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Kamil Ahmet, Hosseini

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)

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