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Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte TS'nin muhtemel 11'i

Trabzonspor Göztepe maçı bugün oynanacak. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Geçen hafta deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. İşte ayrıntılar...

22 Eylül 2018 Cumartesi, 11:08 | Güncelleme:

Trabzonspor Göztepe maçı öncesi nefesler tutuldu.  Spor Toto Süper Lig´in 6´ncı haftasında bugün Trabzonspor kendi sahasında Göztepe´yi konuk edecek. Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Geride kalan haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı mağlubiyetle 4´üncülük fırsatını kaçıran Trabzonspor, yarın sahasında Göztepe´yi ağırlayacak. Zirve yarışına tutunmak isteyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Saat 19.00´de Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Trabzonspor Göztepe maçı beIN SPORTS 1 kanalında yayınlanacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Süper Lig´de son iki maçta da sakatlıklar dışında ilk 11´inde değişiklik yapmayan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman´ın, Göztepe karşılaşmasına da son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11´iyle çıkması bekleniyor. Bordo-mavililerde bir süredir takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz´ın da Göztepemaçıyla birlikte takıma dönebileceği ve 21 kişilik kadroda yer alabileceği öğrenildi.

GÖZTEPE İLE 21´İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 21´inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Trabzonspor´un 8, Göztepe´nin 3 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

TRABZONSPOR´UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Kamil Ahmet, Hosseini

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları)

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