Trabzonspor ile Göztepe 30. randevuda!

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın yapacakları maçla ligde 30’uncu kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda rakibine üstünlük sağlayan bordo mavililer, yeni hocası Fatih Tekke ile kupa maçı öncesinde moral kazanmak istiyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında yarın Göztepe’yi konuk edecek. Papara Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Süper Lig’de 35 puanla 9’uncu sırada yer alan Trabzonspor, galip gelerek yeni hocası Fatih Tekke ile hem seri başlatmak hem de Salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası maçı öncesi moral bulmak istiyor. 37 puanla 7’nci sırada yer alan konuk ekip ise puan ya da deplasmandan puanlarla ayrılarak Avrupa iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.