Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, hafta sonu konuk olacağı siyah-beyazlı takımı mağlup edip 8 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmanın mücadelesini verecek.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.
Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti. Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezonda yenme başarısı gösterememişti.
4'TE 4 HEDEFİ
Ligin son 3 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor, Beşiktaş maçını kazanması halinde ligde de art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılarak istikrarını sürdürmüş olacak.
Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12, 13, 14, 15 ve 16. haftalarda oynanan karşılaşmalarda 5 maç art arda kazanma başarısı göstermişti.
SARIOĞLU: "GALİBİYETLER TESADÜF DEĞİLDİR"
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, ligde art arda 3 maçtan galibiyetle ayrılarak hem moral bulduklarını hem de zirve yarışında iddialarını sürdürdüklerini söyledi.
Kulüp içinde yaptıkları dokunuşların etkisini gösterdiğini ve bordo-mavili takımın performansının yükseldiğini ifade eden Sağıroğlu, "Doğru işler yapıldı ve yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ekip ruhu var. Takımın potansiyel ön plana çıktı. Arkadaşlık, sevgi, saygı, sahiplenme var. Galibiyetlerimizin daha da anlam kazanması için Beşiktaş maçı önemli. Bizi zor bir maç beklediğini biliyoruz. Büyük maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galibiyetler, tesadüf değildi. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yendik, Beşiktaş maçını da kazanabiliriz." diye konuştu.
Bordo-mavili futbolcuların özverisinin gelecek adına en büyük umut olduğunu ifade eden Sağıroğlu, "Onların kazanma isteği, azmi bizi buraya taşıdı. Yönetimi, teknik heyeti, futbolcusu, taraftarıyla bu sezon Trabzonspor inşallah layık olduğu yerde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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