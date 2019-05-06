Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, 16. dakikada öne geçti: Sosa frikikten attı! Arjantinli oyuncunun sert şutunda barajın yanından giden topta kaleci Lung kapattığı köşede müdahale etmesine rağmen golü önleyemedi.

YUSUF FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Golden sonra ataklarını kesmeyen bordo-mavililer 4 dakika sonra bir gol daha buldu: Rakip yarı alanda topu kapan Trabzonspor'da Yusuf'un ara pasında Rodallega gelişine vurdu. Direkten dönen topu Yusuf Yazıcı boş ağlara yolladı. Yusuf Yazıcı bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

KAYSERİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

Dakikalar 32'yi gösterdiğinde Kayserispor aradığı golü buldu: Orta alanda kazandığı faulü hızla kullanan Kayserispor'da Şamil, Kravets'i gördü. Kravets'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Hasan Hüseyin karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ın yanından yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı.

Mücadelede 44. dakika oynanırken Trabzonspor gole çok yaklaştı: Abdülkadir'in derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Rodallega çok sert vurdu, top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakika oynanırken sağ kanattan ani gelişen Trabzonspor atağında ceza alanı ön çizgisine kadar topu süren Sosa içeri girmeden çok sert vurdu, kaleci Muammer üzerine gelen topu güçlükle çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

54. dakika oynanırken Kayserispor gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeri sokulan Varela'nın sert şutunda kale alanı önündeki Kravets topu tamamlamak istedi, onun dokunuşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Kayserispor eşitliği yakaladı: Trabzonspor'un çıkmak isterken Rodallega'yla kaptırdığı top sonrası Varela sol kanattan ortaladı, altı pas çizgisinin önündeki Hasan Hüseyin Acar'ın kafa vuruşuyla top ağlara gitti.

TRABZONSPOR CEVAP VERDİ!

Santra vuruşunun ardından sol kanada doğru gönderilen uzun topla Nwakaeme içeriye doğru kat etti ve derinlemesine nefis bir pas gönderdi. Savunma arkasına sarkan Abdülkadir, 65. dakikada kale önünde tek dokunuşla golü yaptı.

KAYSERİSPOR PENALTI BEKLEDİ

76. dakika oynanırken Kayserispor penaltı bekledi: Ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Deniz Türüç, çalımlarla ceza sahasına sokuldu ve Hüseyin'le girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı çıkmadı. Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

Trabzonspor 84. dakikada 4. golünü buldu. Abdülkadir Ömür'ün merkezden getirdiği topta ceza sahasına giren Novak yaptığı vuruşla kaleciyi mağlup etti ve farkı 2'ye çıkardı.

Maçın kalan dakikalarında gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak puanını 56'ya yükseltti. Bordo-mavililer böylece bitime üç hafta kala liderle arasındaki farkı 7'ye, Beşiktaş'la arasındaki farkı ise 3'e indirdi. Kayserispor ise haftayı 37 puanla kapadı.