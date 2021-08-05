TRABZONSPOR - MOLDE
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Harm Osmers
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Hamsik, Gervinho, Nwakeme, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
MOLDE: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Brynhildsen, Omoijuanfo
TEKNİK DİREKTÖR: Erling Moe
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
AVRUPA'DA 136. RANDEVU
Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçında... Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.
Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.
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