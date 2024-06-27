Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı! Trabzonspor, Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcuya bu süreçte yaklaşık 214 milyon TL ödenecek. Hull City'ye ise bonservis bedeli olarak 2 milyon euro ödenecepi belirtildi.

Habertürk Giriş: 27.06.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:15 facebook

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