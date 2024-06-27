Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı!
Trabzonspor, Hull City'den kadrosuna kattığı Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı. 3+1 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcuya bu süreçte yaklaşık 214 milyon TL ödenecek. Hull City'ye ise bonservis bedeli olarak 2 milyon euro ödenecepi belirtildi.
Trabzonspor, yeni transferi Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada, 3+1 yıllık sözleşme imzalanan milli futbolcu için Hull City'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi.
İşte Ozan Tufan'ın bordo-mavili kulüpten kazanacağı garanti ücret:
2024/2025 futbol sezonunda 46.037.500.-TL
2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL
2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL
Opsiyonun kullanılması halinde 2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL