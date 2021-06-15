DHA

Özellikle son iki yıldır rezerv ligin kurulması noktasında Türkiye Futbol Federasyonu´ndan talepte bulunan Trabzonspor´da başkan Ahmet Ağaoğlu, yürürlüğe girmesi planlanan rezerv ligin talep ettikleri doğrultuda yarışmacı bir lig olmadığı gerekçesiyle buraya katılmayacaklarını açıkladı. Rezerv takımların en az 3´üncü Lig seviyesinde mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Ağaoğlu, "Tepkimiz üzerine yeni bir uygulama ile karşımıza çıktılar. Sadece yaş gruplarını değiştiler. U19 yerine U19 buçuk oldu. Adını rezerv lig koyarak değiştiremezsiniz. Biz Trabzonspor olarak bu lige katılmayacağımızı ifade ettik" dedi.