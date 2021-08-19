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Trabzonspor - Roma maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İtalya ekibi Roma'yı konuk ediyor. Eşleşmenin rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak...

Trabzonspor - Roma maçı CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - ROMA

STAT: Medical Park Stadı
HAKEM: Matej Jug
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Hugo, İsmail Köybaşı, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ROMA: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Zaniolo, Pellegrini, Shomurodov
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Roma'yı konuk ediyor.
Eşleşmenin rövanş müsabakası 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da yapılacak.

AVRUPA'DA 138. RANDEVU

Trabzonspor, geride kalan 137 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 176 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 188 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde de 2 maç oynadı.

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