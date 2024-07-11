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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

        Trabzonspor, sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:30
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        Trabzonspor, Macaristan'da hazırlanıyor!
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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında günü çift antrenmanla geçirdi.

        Akşam yapılan antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ile Poyraz Efe Yıldırım katılmadı.

        Bordo-mavili futbolcular, idmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Şut çalışması ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise turnuva yapıldı.

        Trabzonspor'un önceki antrenmanlarında ayrı çalışan Anthony Nwakeme de takımla çalışmaya başladı.

        Bordo mavili ekip, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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