Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi bileti için sahaya çıkacak
Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakasında bu akşam İsviçre'nin St. Gallen takımını konuk edecek.
Trabzonspor - St. Gallen maçı saat kaçta hangi kanalda?
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılığını aynı ülkeden Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak. Müsabaka, ATV'den yayımlanacak.
Bordo-mavililer, İsviçre'de golsüz sonuçlanan ilk maçın rövanş karşılaşmasında gruplara kalmak için galip gelmeye çalışacak. Beraberlikte turu atlayacak takımı, uzatmalar, bu bölümde de eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları belirleyecek. St. Gallen'in olası galibiyetinde ise Trabzonspor'un Avrupa macerası tamamlanacak.