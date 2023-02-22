Abdullah Avcı'dan Basel maçı yorumu: En iyisini yapmak için hazırız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Basel maçı yorumu: En iyisini yapmak için hazırız
ABONE OL

Abdullah Avcı'dan Basel maçı yorumu: En iyisini yapmak için hazırız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Basel ile oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Basel maçı yorumu: En iyisini yapmak için hazırız
AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım bunun karşılığını alacağız." dedi.

Avcı, maçın oynanacağı St.Jakob-Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, ülkede yaşananları bildiklerini, birebir yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkede yaşananları biliyoruz. Daha ilk depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken yaşanan yeni depremler hepimizi kahretti. Bedenimiz burada da olsa kalbimiz deprem bölgesinde. Bu koşullarda konsantrasyon çok zor ama depremi yerinde yaşamayan insanlar olarak nerede olursak olalım, ne iş yaparsak yapalım, hepimizin görevi o yaraları sarmaya kadar işimizi en iyi şekilde yapmak ve bunun için çalışmaktır. İlk maçta bütün ülkenin bütün kulüplerin bütün taraftarların bir milli maç gibi bize destek vermeleri bizim için ve ülke adına fair-play adına son derece önemliydi. Umarım bundan sonraki süreçte de bu dayanışma bu destek devam eder."

Rakipleriyle sadece bir maç oynadıklarını ve ilk devresinin bittiğini ifade eden Avcı, "Küçük de olsa bir avantajımız var. Oyunun konsantrasyonu iyiydi. Daha farklı kazanabilirdik. Rakibe 1-2 pozisyon verdik ama oyunun genel anlamında üstün oynadık. Rakip, genç, dinamik geçiş dönemi yaşıyor ama 20 senedir Avrupa kupalarında devamlı oynayan böyle bir kültüre sahip takım. Savunma anlamında çok ciddi takım savunması olarak yaptıkları önemli işler var. Özellikle geçiş hücumlarını çok iyi yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Avcı, "Yarın bizim için oyunun başlangıcı son derece önemli." diyerek, "Rakibi oyuna sokmadan, konsantrasyonumuz yüksek aslında oyunu elimize alarak maça başladığımızda burada alacağımız sonuç hem ülke adına hem bizim adımıza sağlıklı olacak. Camia, teknik heyet, tüm takım olarak en iyisini yapmak için hazırız. Umarım yarın bunun karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

İlk karşılaşmadaki oyun formasyonunda çok değişiklik düşünmediğini anlatan Avcı, şunları söyledi:

"İlk maçta oyunun başında biraz duygusallık da vardı. Aslında oyuna bir 10 dakika geç girmiştik, donuk bir oyun vardı. Sonrasında oyunun her dakikasının gidişatında yapılan hamlelerle beraber oyunu domine ettik. Çok fazla bir değişiklik olmayacak. Çok fazla bir değişiklik yapma gibi bir durum da yok. Aynı formasyon üzerinden yine başlangıçtaki gibi belki 1-2 oyuncu değişikliği içinde olacaktır, yine yeri geldiği zaman baskı yapan yeri geldiği zaman topa sahip olan ve özellikle fırsatları doğru zamanda değerlendiren ve erkenden bunu cebine almak isteyen bir takım olmak isteyecektir. Güzel bir oyun vardı bunun desteğini aldık umarım bunun üzerine koyarak devam ederiz."

"Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusu"

Marek Hamsik ile geleceğine ilişkin bir görüşme yaptığını dile getiren Avcı, "Marek, bir dünya futbolcusu, Trabzonspor tarihinin en önemli oyunculardan bir tanesi. Örnek karakterde oyuncu profili. Takımla, gelecekle, mesleki anlamda neler yapmasıyla alakalı fikir alış verişi yapıyorum. Hamsik, 3 ay daha buranın futbolcusu. İnsan uzun süre sevdiği durumdan kolay kolay uzaklaşmak istemez. Bir gün bunun dışındaki düşüncelerini sizle paylaşır. Benle paylaştığı bende kalsın, bir gün kendisi paylaşır. Bizim her zaman Marek ile ilişkimiz devam edecek. Marek 3 ay bizim oyuncu ondan faydalanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avcı, Basel'i elemeleri halinde Avrupa'da tarihlerinde ilk kez son 16 turuna katılacak olmalarına ilişkin ise, daha önce de Trabzonspor'un Avrupa'da başarılı dönemler geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yarın, son 16 turu, sonra belki ilk defa çeyrek final, yarı final diye diyorum. Umarım yarın bu ilk adımı attıktan sonra bu yol haritasının da hem şehrimizle beraber devam ettiririz. İstatistik olarak birçok şey yaptık, gerçekleştirdik ekip ve camia olarak. Umarım bunu da Avrupa’da üstüne koyarsak ülke adına Trabzonspor olarak çok güzel olacak diye düşünüyorum."

Hugo: Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo ise geçen hafta Basel ile oynadıkları maçın kolay olmadığını belirterek, "Duygusal anlamda çok zor maç olmuştu. Depremden etkilenen insanlar için, onları mutlu edebilmek adına oynuyorsunuz. Kolay değildi ama iyi sonuç aldık." dedi.

İlk maçı daha farklı kazanabilecek oyun ortaya koyduklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Hugo, "Ancak avantajlı bir skor elde ettik. Yarın maça iyi başlayarak, oyunu domine ederek güzel sonuç alıp tur atlayacağımızı düşünüyorum. Bizim çok önemli hedeflerimiz var. Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de art arda kazanarak daha üst sıralarda kendimize yer bulabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hugo, Trabzonspor'a gelmesinin kendisi adına çok şey değiştirdiğini vurgulayarak, "Şampiyon olduğumuz geçen sene başında hocamıza, hem bireysel, hem ailevi, çocuklarımın durumu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğimi söylemiştim. Hocam da bana 'Vitor senin yaptığın işe güveniyorum, sorunları çözeceğiz, şampiyon olacağız' dedi. Birbirimize inandık. Beraber kazandığımız birçok kupa var. Süper Kupalar, Lig şampiyonluğu kupası var. Kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Toplantının sonundaki bu sözler üzerine de teknik direktör Avcı, "Daha hazırlık maçı dahi oynamamıştık. Onun şehirle sorunu yoktu. Çocukların eğitimiyle ilgili neler yapabileceğimizi anlattık. 'Seni yollayıp 6 ay daha kaybedemem' dedim. Şükürler olsun, şampiyon olduk." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

RB Leipzig - Manchester City maçı CANLI YAYIN
FUTBOL İlk 11'ler belli oldu
Beşiktaş'ta rekabet artacak!
FUTBOL Beşiktaş'ta rekabet artacak!
Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! Zakharyan bilmecesi
FUTBOL Zakharyan bilmecesi
Fenerbahçe'de transfer gündemi! - FB Transfer Haberleri
FUTBOL Fenerbahçe'de transfer gündemi!
Fenerbahçe'de Konyaspor maçı 11'i şekilleniyor!
FUTBOL Fenerbahçe'de 11 şekilleniyor!
Real Madrid - Liverpool maçı birçok rekora sahne oldu!
FUTBOL Tarihi galibiyette rekorlar!
William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı!
FUTBOL William Carvalho'dan Fenerbahçe itirafı!
Onur Bulut'ta sorun yok!
FUTBOL Onur Bulut'ta sorun yok!
Beşiktaş'tan "Bu oyuncak sana arkadaşım!" kampanyası
FUTBOL Beşiktaş'tan anlamlı kampanya
Boluspor'da Sait Karafırtınalar istifa etti
FUTBOL Bolu'da Karafırtınalar istifa etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.