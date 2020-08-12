Trabzonspor, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Anders Trondsen ve Stiven Plaza'yı renklerine bağlayan bordo-mavililer, Fluminense’nin 23 yaşındaki Brezilyalı sol beki Marlon Rodrigues Xavier’in transferi için kulübüyle görüşmelere başladığını açıkladı. Marlon, geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Boavista’da kiralık olarak geçirmişti.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Brezilya'nın Fluminense Kulübünün profesyonel oyuncusu Marlon Rodrigues Xavier'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
Marlon Rodrigues Xavier
Doğum tarihi: 20 Mayıs 1997
Doğum yeri: Cascavel / Brezilya
Yaş: 23
Boy: 1,78 m
Mevki: Defans - Sol Bek
Ayak: sol ayak
Güncel piyasa değeri: 1.2 milyon Euro
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