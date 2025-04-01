Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi maçta konuğu Inter!

Trabzonspor U19 Takımı, sahasında tarihi bir maça çıkacak.

Bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında sahasında Inter'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor'un önceki turlardaki iç saha maçlarında olduğu gibi, bu karşılaşmada da taraftarlar ücretsiz olarak stada girebilecek.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 turunda Juventus, son 16 turunda ise Atalanta'yı saf dışı bırakmıştı.