Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Şenol Güneş Spor Kompleksinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin ile birlikte gerçekleştirilen basın toplantısında, kulübün ekonomik yapısı ve bankalar birliğinden çıkış süreciyle ilgili sunum yapıldı.

Toplantıda bordo-mavili kulübün 19 Ekim 2024 tarihli net borcunun 3 Milyar 150 Milyon TL (84 Milyon Euro) olduğunu açıkladı.

Trabzonspor için mali tablonun olumlu hale dönmeye başladığını belirten Doğan, "Sahaya baktığımızda camiaya mahcup olduğumu söyleyebilirim. Ekonomik anlamda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Çok önemli aşamalar geçildi. Tablo olumlu hale dönüyor. Tüm planlamalarımız hazır. Önümüzdeki günlerden itibaren arazi anlamında nerelere talip olduğumuzu sizlerle paylaşacağız. Taraftarlarımızı ve yatırımcılarımızı memnun edeceğiz "ifadelerine yer verdi.

Oyuncuların kalitesiyle ilgili bir sıkıntıları olmadığını belirten Doğan, "Bunu Şenol hoca da söylüyor. Bu durumdan bizi çıkaracak isim Şenol Güneş olacağını düşündüğümüz için göreve geldi. Biz çok ciddi emek verdik ama bugüne kadar sahada karşılığını göremedik. Bundan eski hocamızda memnun değildi. Yeni hocamızda memnun değil. Bu durumdan bir an önce kurtulacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Aralık ayında yapılacak olan kongrede yeniden aday olacakmısınız diye sorulması üzerine Başkan Doğan, "Ekonomik anlamda dediğimiz yerlere yaklaştık. Faizler ve dövizde dalgalanmalar olmasaydı daha farklı yerlerde olabilirdik. Bugüne kadar başladığım herhangi bir işi yarım bırakmadım" diye yanıtladı.