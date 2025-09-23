Trabzonspor'un kozu 'atan' ve 'tutan'

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İlk 4 haftada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Karadeniz ekibi, kaleyi Andre Onana'ya emanet etti.

Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde 1'er gol görmesine rağmen güven veren Kamerunlu kalecinin, hücum hattında ise Paul Onuachu'ya yaptığı asistle Gaziantep FK karşısında beraberliği getiren golde imzası bulundu.

HÜCUM HATTINDA EN ÖNELİ KOZ ONUACHU

Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordo-mavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Onuachu, bu sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Golcü oyuncu, bu sezon Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında fileleri 3 kez sarstı.