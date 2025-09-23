Habertürk
        Trabzonspor'un kozu 'atan' ve 'tutan'

        Trendyol Süper Lig'de yeni sezonuna kabuk değiştirerek giren Trabzonspor'un en büyük kozları ise 'atan' ve 'tutan' futbolcuları oldu. Gaziantep FK maçında sahneye çıkan başarılı file bekçisi Andre Onana ve golcü oyuncu Paul Onuachu, Fatih Tekke'nin oyun planında önemli rol üstleniyorlar.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:30
        Trabzonspor'un kozu 'atan' ve 'tutan'
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. İlk 4 haftada bordo-mavili takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray'a transfer olmasının ardından Karadeniz ekibi, kaleyi Andre Onana'ya emanet etti.

        Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde 1'er gol görmesine rağmen güven veren Kamerunlu kalecinin, hücum hattında ise Paul Onuachu'ya yaptığı asistle Gaziantep FK karşısında beraberliği getiren golde imzası bulundu.

        HÜCUM HATTINDA EN ÖNELİ KOZ ONUACHU

        Kiralık olarak forma giydiği sezonda bordo-mavili forma ile 21 maçta 15 gol atarak önemli bir performans sergileyen Nijeryalı oyuncu Onuachu, bu sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Golcü oyuncu, bu sezon Kocaelispor, Samsunspor ve Gaziantep FK müsabakalarında fileleri 3 kez sarstı.

        Nijeryalı futbolcu, bugüne kadar 31 resmi bordo-mavili formayla 20 gole imza attı.

        Onuachu'nun gollerine devam etmesi Teknik Direktör Fatih Tekke'yi de gelecek adına umutlandırdı.

