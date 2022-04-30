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Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

Trabzonspor 38 yıllık özlemi görkemli bir şampiyonlukla noktaladı. Fırtına'nın efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı gibi başına kasketi takan Avcı, birkaç kez dramatik şekilde kıyısından dönülen şampiyonluğun baş mimarı oldu. Ligi baştan sona domine eden Fırtına ezeli rakiplerine de tarihi farklar attı. İşte Trabzonspor'un Malatya deplasmanında başlayan zafer yolculuğunun öyküsü...

Trabzonspor'un şampiyonluk öyküsü

Zorlu maraton Malatya'da başladı. Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezona görkemli bir galibiyetle 'merhaba' dedi. Yeni Malatyaspor karşısında perdeyi Bakasetas ile açan ve Djaniny'nin penaltısı ile kapatan bordo-mavililer mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, skordan memnun olduğunu ama hücumdaki iştahı savunmada da göstermeleri gerektiğini belirterek, "Her anı doğru oynamalıyız" diyerek takımını uyardı.

2. haftada Trabzonspor, Sivas engelini de aştı: 2-1. Bakasetas'ın penaltısı ile öne geçen bordo-mavililer, ikinci yarıya da Nwakaeme'nin golüyle başladı. Sivasspor, Uğurcan'ın kurtardığı penaltı sonrası Cofie ile farkı 1'e indirdi ama 3 puan Fırtına'nın oldu.



Trabzonspor, Süper Lig'de 3. maçından da galibiyetle ayrıldı ve zirveye kuruldu. Giresunspor deplasmanında maçın tek golünü sezonun flaş ismi Nwakaeme kaydetti. Nijeryalı yıldız, 2011-12 sezonunda Burak Yılmaz'ın ardından Trabzonspor'da Süper Lig'in ilk üç haftasında gol atan ilk isim oldu.

Fırtına, 17 yıl sonra Süper Lig sezonuna 3'te 3'le başlıyordu...

"YOLUMUZ GÜZEL YOL"

Galibiyet sonrası Abdullah Avcı'nın ağzından şu sözler dökülüyordu: "Şampiyonluğa giderken en ufak detayı bile iyi değerlendirmek istiyoruz. Yolumuz güzel yol.."