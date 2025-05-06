Trabzonspor'un yeni sponsoru ONVO!

Trabzonspor Kulübü'nün yeni forma sırt sponsoru belli oldu.

Bordo-mavililer, forma sırt sponsorluğu için ONVO ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile Maare Group Reklam ve Müh. Tic. Ltd. Şti arasında, 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, ONVO markası ile Profesyonel takımımızın forma sırt sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Maare Group, forma sırt reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 1.250.000.-EURO + KDV garanti bedel ve 225.000.-EURO + KDV başarı bonusu ödemesi yapacaktır."