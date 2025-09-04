Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. Dün İstanbul’a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Trabzon’a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" dedi.