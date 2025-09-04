Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un yeni transferi Benjamin Bouchouari: Taraftarlar beni çok sevecek - Trabzonspor Haberleri

        Benjamin Bouchouari: Taraftarlar beni çok sevecek

        Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransız ekibi Saint-Etienne'de forma giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari'yi Trabzon'a getirdi. Bouchouari havalimanında yaptığı açıklamada, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.09.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Taraftarlar beni çok sevecek"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona geldi. Dün İstanbul’a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

        Trabzon’a gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Bouchouari, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antrenmanlara başlayacağım ve yakın zamanda formuma kavuşacağım. Görüşmeler başladığında çok mutlu oldum ve pozitif sonuçlanması beni gururlandırdı. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif almak çok önemliydi" dedi.

        "TARAFTARLARIMIZ BENİ ÇOK SEVECEK"

        Oyun karakteriyle ilgili olarak ise 23 yaşındaki futbolcu, "Arka tarafa sarkan bir oyuncuyum, takım arkadaşlarım ve taraftarlar beni çok sevecek. Trendyol Süper Lig'i takip ettiğim bir lig ve Trabzonspor'un nasıl oynadığını biliyorum, bu da adaptasyon sürecimde etkili olacak. Yeni sezonda 8 numaralı formayı giyeceğim" dedi.

        Benjamin Bouchouari daha sonra kendisini bekleyen araca binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Kızı Su Dilem'i boğmuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Beynimiz neden hâlâ sallanıyor?
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Çocuk suçluluğunda alarm! Düzenleme geliyor
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Kırtasiyelerde fahiş fiyat denetimi
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Hande Erçel'e gönderme II
        Hande Erçel'e gönderme II
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kuvvetli sağanak uyarısı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Eylül ayında gökyüzünde oluşacak büyüleyici olaylar!
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Daha az, daha sakin, daha mutlu
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump'tan Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin açıklama