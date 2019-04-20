Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Trabzonspor, ligin 29. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'deki son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bordo-Mavililer, üst üste 4 maçını kazanarak bu sezonun en uzun galibiyet serisini yakaladı.

TRABZONSPOR - EVKUR YENİ MALATYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Sosa, Nwakaeme, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Pereira, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Seth, Donald, Robin Yalçın, Bülent Cevahir, Aleksic, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Karadeniz ekibi, ligde 11 puan gerisinde 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek hem Avrupa yolunda bir engeli daha geride bırakmak hem de gözünü diktiği ilk 3 sıra için iddiasını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

SÜPER LİG PUAN DURUMU