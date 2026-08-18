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        Onuachu'nun gözü Ferencvaros'ta!

        Trabzonspor'da ilk kez Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bordo-mavili forma altında sezon başlangıçlarında ortaya koyduğu golcü kimliğini bu sezonun ilk maçına taşıyamadı. Hazırlık karşılaşmaları ve Süper Lig'in ilk haftasında gol sevinci yaşayamayan deneyimli forvet, gözünü Ferencvaros maçına çevirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 12:15 Güncelleme:
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        Onuachu'nun gözü Ferencvaros'ta!

        Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen Onuachu, bordo-mavili takımdaki ilk 3 maçında 3 gol kaydederek Süper Lig'e hızlı bir giriş yaptı. Nijeryalı forvet, 2025-2026 sezonunda ise yeniden Trabzonspor'a transfer olurken, sezonun ilk karşılaşmasında Kocaelispor filelerini havalandırarak golle başladı.

        Onuachu, 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ise Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayamadı. Böylece deneyimli golcü, bordo-mavili forma altında sezon başlangıçlarında alışık olduğu golcü performansının gerisinde kaldı.

        HAZIRLIK MAÇLARINDA DA SUSKUN KALDI

        Yeni sezon öncesinde Trabzonspor'un Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçlarında da rakip fileleri havalandıramayan Onuachu, Eintracht Frankfurt, Al Sadd ve Udinese karşılaşmalarında gol sevinci yaşayamadı.

        Kamp sonrası Göztepe ile oynanan hazırlık maçında da gol bulamayan Nijeryalı forvet, böylece hazırlık dönemini gol atamadan tamamladı. Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa karşısında da skor üretemeyen Onuachu'nun gol hasreti 5 karşılaşmaya yükseldi.

        SESSİZLİĞİNİ AVRUPA'DA BOZMAK İSTİYOR

        Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşma, Onuachu için gol hasretini sonlandırma fırsatı olacak. Bordo-mavili takımın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olması beklenen Nijeryalı golcü, Ferencvaros karşısında fileleri havalandırarak hem takımına avantaj sağlamak hem de yeni sezondaki gol perdesini Avrupa sahnesinde açmak istiyor.

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        #Onuach
        #trabzonspor
        #gol
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