Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1 | MAÇ SONUCU

Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Trabzonspor, Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Göztepe oldu.

Bordo Mavililer, 45+4'te Noah Sonko Sundberg (p) ve 50. dakikada Janderson'un gollerine çare bulamadı. Trabzonspor'un tek golünü ise 53. dakikada Metehan Mimaroğlu kaydetti.

İSMAİL KÖYBAŞI, SON KEZ TARAFTARLARI SELAMLADI

Göztepe taraftarı, İsmail Köybaşı'na "Hayallerini gerçekleştirdiğin için teşekkürler kaptan" pankartıyla veda etti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, maç öncesi İsmail Köybaşı'na sahada özel olarak çerçevelenen formalarını hediye etti.

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Kucağında kızıyla birlikte tek tek tribünleri dolaşıp üçlü çektiren İsmail, seremoniye de kızıyla çıktı. Maçta 5 dakika oynadıktan sonra takım arkadaşlarının omuzlarında alkışlarla sahadan çıkan İsmail Köybaşı, kaptanlık pazubandını da yerine oyuna giren Ogün'e taktı.

Köybaşı, tüm futbolculara sarılarak yeşil sahalara veda etti.

KÖYBAŞI'NIN KARİYERİ

İsmail Köybaşı, 1989'da İskenderun'da doğdu. 2003'te İskenderunspor altyapısında futbola başlayan Köybaşı, kariyerini sol bek olarak sürdürdü.

Süper Lig'de ilk olarak 2007-2009 yılları arasında Gaziantepspor forması giyen Köybaşı, 2009'da Beşiktaş'a transfer oldu. 2016'ya kadar burada forma giyen Köybaşı, 2010-11 Türkiye Kupası ve 2015-16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

2016-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, 2019'da İspanya'nın Granada takımına transfer oldu.

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2020'de Çaykur Rizespor'a gelen Köybaşı, bir sezon sonra Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Köybaşı, 2022'de Göztepe'ye transfer oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trabzonspor'un dünya çapında gündem olan transferi yıldız futbolcu Mohamed Salah maç kadrosunda yer almadı. Göztepe taraftarları, yeni transferlerini lig öncesi ilk kez bu maçta izleme imkanı buldu.

28'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında Muçi'nin şutunu kaleci Arda kornere çeldi.

33'üncü dakikada Göztepeli Armstrong'un soldan ceza alanına girer girmez çektiği şut, yandan az farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Armstrong'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Sundberg, Göztepe'yi öne geçirdi: 1-0.

50'nci dakikada Trabzonspor kalecisi Onuralp'in hatasında topu kapan Janderson, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

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53'üncü dakikada soldan Muçi'nin ortasını ceza sahasında Metehan ağlara yolladı: 2-1.

Maç Göztepe'nin 2-1 üstünlüğü ile sonlandı.

STAT: İsonem Park Gürsel Aksel

GÖZTEPE: Arda Özçimen (Dk. 46 Luka Gugeshashvili), Bokele, Taha (Dk. 79 Ege), Sundberg (Dk. 68 Godoi), Arda Okan, Miroshi, Antunes (Dk. 76 Gökdeniz), Matos, İsmail Köybaşı (Dk. 7 Ogün) (Dk. 68 Cherni), Armstrong (Dk. 46 Janderson), Henrique (Dk. 70 Guilherme)

TRABZONSPOR: Onuralp (Dk. 76 Ahmet Doğan), Pina (Dk. 46 Ozan Tufan), Nwaiwu (Dk. 87 Muteba), Savic (Dk. 80 Samet), Cabral (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Malinovskyi, Bouchouari (Dk. 68 Melih), Saviolo (Dk. 22 Metehan), Muçi (Dk. 81 Umut Nayir), Aral (Dk. 80 Cenk), Onuachu

GOLLER: Dk. 45+3 (Pen.) Sundberg, Dk. 50 Janderson (Göztepe), Dk. 53 Metehan (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Armstrong, Guilherme (Göztepe), Bouchouari (Trabzonspor)