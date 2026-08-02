Fatih Tekke'den Mohamed Salah sorusuna cevap

Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından konuştu.

SALAH AÇIKLAMASI

Salah ile ilgili soruya yanıt veren Tekke, "Söyleyemem. Çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN SALAH TEZAHÜRATI

Öte yandan Trabzonspor'un Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip eden bordo-mavili taraftarlar, Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.

Trabzonsporlu taraftarlar, tribünlerden "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!" sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.

İstersen buna Bana kısa özet hazırla ve Bana dikkat çeken başlıklar hazırla da hazırlayabilirim.