Fatih Tekke'den Mohamed Salah sorusuna cevap
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Udinese'yi 1-0 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Transfer gündemindeki Mohamed Salah'la ilgili soruya cevap veren Tekke, "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Avusturya kampındaki son hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese'yi 1-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından konuştu.
SALAH AÇIKLAMASI
Salah ile ilgili soruya yanıt veren Tekke, "Söyleyemem. Çünkü resmiyet kazanmış bir şey değil. Salah gibi bir ismin Trabzonspor'la anılması çok değerli tabii ki. Ancak bizim konuşarak beklenti oluşturmaktan ziyade, çalışarak güven kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Şu an bu konuyla ilgili konuşacak bir şey yok. Genel hatlarıyla kamp çok iyi geçti." ifadelerini kullandı.
TARAFTARDAN SALAH TEZAHÜRATI
Öte yandan Trabzonspor'un Udinese ile oynadığı hazırlık maçını takip eden bordo-mavili taraftarlar, Muhammed Salah için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.
Trabzonsporlu taraftarlar, tribünlerden "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah!" sözleriyle Mısırlı yıldızın transferine yönelik beklentilerini dile getirdi.
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