Muhammed Salah ile Isaac Kearney buluştu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynayacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını sürdürürken antrenman sahası sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Wolf-Hirschhorn sendromuyla dünyaya gelen ve Muhammed Salah’a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, bordo-mavili kulübün davetlisi olarak Trabzon’a getirildi. Minik taraftar, hayranı olduğu yıldız futbolcuyla antrenman tesislerinde bir araya geldi.

Salah’ın Isaac’ı karşısında gördüğü andaki şaşkınlığı kısa sürede yerini duygu dolu anlara bıraktı. İkilinin kucaklaştığı anlarda tesislerde renkli ve anlamlı görüntüler oluştu.

SALAH VE VAN DIJK'TAN 2024'TE SÜRPRİZ ZİYARET

Isaac Kearney, 2024 yılında eğitim gördüğü okulda Muhammed Salah ve Virgil van Dijk’ın sürpriz ziyaretiyle gündeme gelmişti. O dönem gerçekleşen buluşma uluslararası basında büyük ilgi görürken, Isaac’ın Salah’a olan sevgisi futbolseverlerin hafızasında yer edinmişti.

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"NEREDE OYNARSAN OYNA SENİ DESTEKLEYECEĞİM"

Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transfer olmasının ardından da minik taraftar yıldız futbolcuya olan desteğini sürdürdü. Isaac, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol kahramanım; nerede oynarsan oyna seni her zaman destekleyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzon’da gerçekleşen buluşma, ikili arasındaki özel bağı yeni bir anıyla taçlandırdı. Ziyaret sırasında kaleci Andre Onana ve takımın diğer oyuncularıyla da görüşen Isaac Kearney’nin, oynanacak olan Ferencvaros karşılaşmasını tribünden takip ederek bordo-mavili ekibi desteklemesi bekleniyor.