Fatih Tekke: Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke ve yeni transferi Noah Saviolo, mücadele öncesi basın toplantısında konuştu.

FATİH TEKKE: AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ

"Avrupa Ligi'de kalmak istiyoruz. İyi bir rakibimiz var. Zor bir maç olacak. Bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Çift maç olarak düşünmeliyiz. Yarına hazırız. Ümidim, taraftarımızla birlikte avantajlı bir skorla ikinci maça gidebilmek."

"ZOR BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ"

"Takımın zamana ihtiyacı var ama daha iyi olacağız. Yarın zor bir maç oynayacağız ama bu sene, daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir kadroya sahibiz. 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç maç gitmek, özellikle de önümüzdeki bu 4-5 maç."

"BENİM SANCIM BİTMİYOR"

"Benim sancım bitmiyor. Trabzonspor'un teknik direktörü olarak 18. aya yaklaşıyoruz. Ben ve ekibimin burada bir başarısı olduğu söylenebilir. Geldiğimizden bu yana yapılan başarı, oyunculara ait. Burada bizim yaptığımız ciddi zaman harcamak, en doğru işi yapmak. Bu sene de aynı olacak."

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"BU SENE DAHA KULLANILABİLİR BİR KADROYA SAHİBİZ"

"Oyunculuğumda kazandığım kupanın yolculuğunu çok iyi hatırlıyorum. Trabzonspor ile uzun süre sonra Avrupa Ligi’ne katılabilme durumu geçen sene oyuncularımız ile başarabildiğimiz bir durum. Mevcut kadromuzu kurarken ve kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Birçok maçta oyuncuların belki bir kısmı değişecek. 3 kulvarda yarışacağımız bir sezon olacak. Ernest Muçi, Batagov ve Folcarelli’nin gelmesiyle geçen yıldan iyi olduğumuz kesin ama Kasımpaşa maçından sonra söyledim 4-5 maçlık bir ritim bulmamız gerek. Zor bir maç oymayacağız ama bu sene daha kullanılabilir bir kadroya sahibiz. 3 kulvarda tek konsantrasyonumuz maç maç gitmek."

FERENCVAROS AÇIKLAMASI

Önlem almayı düşündüğünüz kimse var mı?

Fatih Tekke: "Avrupa Ligi maçlarında kiminle oynadığınızın bir önemi yok. Her maç zordur. Kaliteli oyuncuları var ama kimseye önlem almayacağız. 40 milyon euro'luk takım dediğinizde, 150 milyon euro'luk takım dediğinizde, ülke futbolunun durumunu izah eden bir şey, kaliteyi izah eden bir şey değil bu. Avrupa Ligi takımlarının, oynama alışkanlıkları, ülkemizdeki takımlardan daha fazla. Bunu dün de gördük, daha önce de gördük. Her maç zor. Türkiye'deki bir takımın 150 milyon euro olması, transferin koşullarıyla ilgili bir şey, kalite açısından değerlendirilemez. Oynayacağımız rakibin, en fazla para kazanan oyuncusu ne kadar kazanıyordur mesela? Belki bizimkilerin 3'te biri kadar mesela. O oyuncular, bu pazarın içerisine girebilmek için daha fazla isteyecekler. Biz daha fazla istemeliyiz. Oyuncularıma da bunu söyledim. Arada 4 kat kalite farkı var denemez. Bu doğru bir bakış açısı değil. Bu, dünya futbolundaki koşullarla ilgili bir şey. Saygı duyacağımız bir takım ama biz de Trabzonspor'uz. Trabzonspor, sahada her rakibine saygı göstermeli, kendi performansının da en yükseğini göstermeli. Taraftarımızla birlikte, oyun planlarımızla birlikte ikinci maç için avantajlı bir skorla taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnancımız var ve 150 ile 40 kalite kıyası değil."

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"OYUNCULARIMIZA İNANIN, ÇOK DAHA İYİ OLACAKLAR"

"Biz mükemmel değiliz. Her takımda olduğu gibi sorunlarımız var. Sakatlarımız, eksiklerimiz var ama daha iyi olacağız diyorum ama. Biz inanıyoruz. Oyuncularımıza inanın. Çok daha iyi olacaklar." diyerek sözlerini tamamladı.

NOAH SAVIOLO: SALAH'LA AYNI TAKIMDA OYNAMAK BENİM İÇİN RÜYAYDI

Noah Saviolo, takım arkadaşı Muhammed Salah hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Salah ile aynı sahayı paylaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Saviolo, yıldız futbolcunun takıma önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Saviolo, "Harika bir oyuncu, onunla aynı sahayı paylaşmak harika bir duygu. Herkes onun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu biliyor. Onunla aynı yerde oynamak benim için bir rüyaydı. Bize çok yardımcı olacak. Kendisi harika bir oyuncu, onunla birlikte olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BİZİM ADIMIZA İYİ BİR TEST OLACAK"

Karşılaşmayı değerlendiren Saviolo, takım olarak maça hazır olduklarını belirterek, "Büyük bir maç olacak bizim adımıza, iyi bir test olacak. Hazır olduğumuzu söyleyebilirim ama neler olacağını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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"ASLA BİR KORKUMUZ YOK"

Takım içerisindeki atmosferin sorulması üzerine Noah Saviolo, bordo-mavili futbolcuların öz güveninin yüksek olduğunu vurguladı.

Saviolo, "Atmosfer çok iyi. Bütün oyuncularımız öz güvenli durumda. Kalitemizi biliyoruz, bunu sahaya yansıtmak zorundayız. Takımımız hazır. Asla bir korkumuz yok. Sahada bunu göstermeye çalışacağız. İyi bir maç olacağını düşünüyorum." dedi.

"TARAFTARIMIZLA İLK MAÇIMA ÇIKACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Trabzonspor taraftarının önünde iç sahadaki ilk maçına çıkacak olmasıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan yeni transfer, bordo-mavili taraftarlara özel bir parantez açtı.

Noah Saviolo, "Zaten harika bir taraftarımız var. Onlarla birlikte ilk maçıma çıkacağım için mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımla birlikte en iyisini yapacağız. Tek amacımız var, taraftarımızı mutlu etmek." sözlerini sarf etti.

"HER GENÇ OYUNCUNUN OYNAMAK İSTEYECEĞİ ARENA"

UEFA Avrupa Ligi'nde kariyerinin ilk maçına çıkacağını belirten Noah Saviolo, bu fırsata sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç oyuncu, "Avrupa Ligi'nde oynayacağım ilk maç olacak. Takım arkadaşlarım bana yardımcı olmaya çalışıyor. Her genç oyuncunun oynamak isteyeceği arena bu. Ben de bu şansa sahip olduğum için mutluyum. Yarın da elimden geleni yapmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.