Salah Trabzonspor'la ilk maçına çıktı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakada Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah da bir ilki yaşadı.

Müsabakaya yedek başlayan tecrübeli futbolcu, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu. Böylece Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.