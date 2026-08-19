Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 19:15 Güncelleme:
Bordo-mavililerin teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Bu bölümde ısınma hareketleri yapan Karadeniz ekibi, daha sonra taktik çalışmaya geçti.
Bordo-mavili ekibin antrenmanına sakatlıkları bulunan Batagov, Folcarelli ve Okay Yokuşlu katılmadı, tedavisi tamamlanan Muçi ise takımla antrenmanlara başladı.
Trabzonspor ile Ferencvaros yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşılaşacağı mücadele ATV'den yayımlanacak.
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