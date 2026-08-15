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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Üzücü ve zor bir başlangıç

        Fatih Tekke: Üzücü ve zor bir başlangıç

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Bundan sonraki 4 haftanın daha zor geçeceğinin altını çizen Tekke, "Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak. Yapılan hata kabul edilir değil, bugün nasip değilmiş." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 22:47 Güncelleme:
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        "Üzücü ve zor bir başlangıç"

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ÜZÜCÜ VE ZOR BİR BAŞLANGIÇ"

        Tekke, sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Üzücü ve zor bir başlangıç, bunu söylemiştik. Önümüzdeki dört maç belki daha zor olacak." dedi.

        "GELECEĞİMİZE DAİR ÖZELLİKŞE BU 5 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ"

        İkinci yarıda yapılan hatanın beraberlik golüne neden olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda yaptığımız hata ile rakip beraberliği yakaladı. Bugün nasip olmadı. Trabzonspor'un bu seneye ait değil geleceğine dair özellikle bu 5 hafta ve 5 maç çok önemli. Bugün iyi başlamadık ama ilk devre planladığımızın üzerindeydik." şeklinde konuştu.

        "YAPILAN HATA KABUL EDİLİR DEĞİL"

        Hatanın kabul edilemez olduğunu belirten Tekke, "Yapılan hata kabul edilir değil. Yapmamız gerekiyor. Başlangıcı var, sadece bir oyuncuya yıkmamak gerekiyor. Top taça doğru giderken hata. Topu bir an önce kazanayım isteğinden oluyor. Müdahale şekli… Dolayısıyla cezalandırılıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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        Trabzonspor'un maç boyunca fırsatlar yakaladığını belirten Tekke, sözlerini "Bugün pozisyonlara girdik ama olmayınca olmuyor." diyerek tamamladı.

        SALAH AÇIKLAMASI

        Öte yandan Fatih Tekke, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşa da açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleye değinen Tekke, "Tam %100 hazır olmadığımızı maçın başında söyledik ama ilk yarı özellikle bana göre beklediğimin üzerinde bir oyun vardı. İlk yarıda maçı bitirmemiz lazımdı. İkinci yarı yine maçın içerisinde bana göre hiçbir şey yok. Yine ikinci toplardan sonraki inanılmaz büyük hata ve penaltıyla rakibimiz beraberliği yakaladı. Pozisyonlarımız var. Yani öne geçirecek pozisyonlarımız vardı ama sonlara doğru rakibin de pozisyonu var, onu da söylemek lazım. Geçiş oyununa döndüğünde sıkıntılarımız oluyor ki Salah'lı ve Salah'sız oyunumuz biraz farklı. İlk yarıdaki oyunun bazı bölümlerinden memnunum diyebilirim. Beklediğimin üstündeydi ama ilk maç, önümüzde çok çok daha fazla maçlar var ama bu tip maçları bitirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        "EKSİKLERİMİZ VAR"

        Fatih Tekke son olarak diğer maçlara odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, "Eksiklerimiz var. Bu çok bariz gözüküyor. Duygumuz yani daha yukarıda olması lazımdı. Daha yukarıda olması lazımdı. Bugün genel hatlarıyla yani yaptığımız hatadan dolayı 3 puanı kaybettik denilebilir ama totalde biz oyun kontrolünü elimizde daha fazla tutmamız lazım. Buna ihtiyacımız var. Çünkü oyunun özellikle sezonun ilk maçlarında fiziksel olarak ne kadar iyi olursanız olsun bir gerçek bir lig maçındaki fiziksel durumlar hemen ortaya çıkmıyor. Maalesef bu ülkemizde böyle. Bugün de üzücü bir şey oldu açıkçası ama Kasımpaşa'yı da tebrik etmek lazım. Dediğim gibi ilk 5 maç bizim için çok çok önemli. Bugün üzücü bir başlangıç. Bitirmemiz gereken, galip bitirmemiz gereken bir maçtı ama bunu başaramadık açıkçası. Bunu kabul etmemiz lazım ve hemen perşembe günü çok önemli Avrupa maçı oynayacağız ki rakip yani çok çok daha iyi. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla zor bir maç bizi bekliyor. Hafta sonunda Başakşehir maçı var. O çok zor maç. Tekrar kupa maçı var. Tekrar lig maçı var. Bunların hepsi zor. Bunlara hazırlanacağız. Şimdi hemen dinlenip yarından itibaren hemen bu maçı unutmamız gerekiyor. Eksileriyle, artılarıyla değerlendirip devam etmek zorundayız." dedi.

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