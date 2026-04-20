        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’da 'son dakika' sendromu

        Trabzonspor’da 'son dakika' sendromu

        Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan bıraktı. Bordo mavililer, üst üste ikinci maçından da galibiyet çıkaramayarak zirve yarışında yara aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:32 Güncelleme:
        Trabzonspor'da 'son dakika' sendromu!

        Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalırken, son dakikada yediği golle kritik 2 puan bıraktı. Bordo-mavililer, bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını da kazanamayarak önemli bir istatistiğe imza attı.

        İÇ SAHADA EN DÜŞÜK ŞUT PERFORMANSLARINDAN BİRİ

        Trabzonspor, Başakşehir karşısında yalnızca 2 isabetli şut çekerek bu sezon iç sahadaki en düşük hücum performanslarından birini sergiledi. Bordo-mavililer, daha önce sadece Kocaelispor maçında (1 isabetli şut) bu seviyenin altında kalmıştı. Hücumda üretkenlik sorunu yaşayan Karadeniz ekibi, maç boyunca istediği baskıyı kurmakta zorlandı.

        GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

        Süper Lig’de son 2 haftada 4 puan kaybeden Trabzonspor, Aralık 2025’ten bu yana ilk kez üst üste 2 karşılaşmayı galibiyetsiz geçti. Bordo-mavililer, daha önce yakaladığı çıkışı sürdürme fırsatını ise değerlendiremedi.

        90+’DA GELEN YIKIM

        Karşılaşmada uzun süre önde götürdüğü skoru koruyamayan Trabzonspor, uzatma dakikalarında gelen golle sarsıldı. RAMS Başakşehir FK forması giyen Davie Selke, 90+2’nci dakikada attığı golle takımına 1 puanı kazandırırken, bu gol aynı zamanda Trabzonspor’un bu sezon yediği en geç gol olarak kayıtlara geçti.

        İLK YARIDA OYUN ONANA’DA ŞEKİLLENDİ

        Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor’da topa en fazla temas eden isim 28 buluşmayla kaleci Andre Onana oldu. Hücum hattında ise Paul Onuachu 12, Felipe Augusto 10 kez topla buluştu. Bu veriler, bordo mavililerin ilk yarıda oyunu geriden kurmaya çalıştığını ancak hücumda yeterli bağlantıyı ve üretkenliği sağlayamadığını ortaya koydu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo mavili takımın sahasında RAMS Başakşehir ile son dakika golüyle berabere kalmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

        Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

        Taka: Son dakika sendromu

        Kuzey Ekspres: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

        Sonnokta: Trabzon 90+3’te yıkıldı

        Günebakış: 90+3’te hayallerimiz yıkıldı

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 18 Nisan 2026 (Hürmüz Ne Zaman Açılacak?)

        İran'ın uranyumu ne olacak? ABD-İran uranyumda anlaştı mı? Müzakere masası tehlikede mi? İsrail Lübnan'da ateşkesi bozar mı? Hürmüz tekrar ne zaman açılır? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Deniz ablukaları geçmişte ne kadar etkili oldu?
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Hollywood'un en yüksek ücretini alacak
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Koruma polisinin ifadesi çıktı!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        İkinci elde 'ekonomi' devri