        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan 9 oyuncuya milli davet! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor’dan 9 oyuncuya milli davet!

        Trabzonspor'da milli ara öncesi 9 futbolcu ülkelerinin takımlarına davet edildi. Bordo-mavililerde farklı yaş kategorileriyle birlikte birçok oyuncu uluslararası arenada görev yapacak.

        Giriş: 21.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Trabzonspor'dan 9 oyuncuya milli davet!

        Trabzonspor’dan A Milli Takım düzeyinde Türkiye, Karadağ, Nijerya, Ukrayna, Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Yeşil Burun Adaları’na oyuncu gönderilirken, genç milli takımlarda da iki isim kadroya çağrıldı.

        Türkiye A Milli Takımı’na Mustafa Eskihellaç davet edilirken, Karadağ Milli Takımı’na Stefan Savic, Nijerya Milli Takımı’na Paul Onuachu çağrıldı. Ukrayna Milli Takımı’nda Oleksandr Zubkov yer alırken, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda Ernest Muçi bulunuyor. Fildişi Sahili Milli Takımı’na Christ Inao Oulai davet edilirken, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda ise Pina görev yapacak.

        GENÇ MİLLİLERDE 2 İSİM

        Bordo-mavili takımda genç oyuncular da milli takımlara davet edildi. Türkiye U19 Milli Takımı’na Onuralp Çevikkan ve Taha Emre İnce çağrıldı. Trabzonspor Kulübü, milli takımlara davet edilen oyuncular için başarı mesajı yayımlarken, futbolcuların uluslararası arenada forma giyecek olması camiada memnuniyet yarattı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz Bayramı mesajında, "Nevruz Bayramı'nın barış, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Bu anlamlı günün savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

