        Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile anlaştı

        Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Kazeem Olaigbe, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 19:09 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:09
        Olaigbe, Konyaspor ile anlaştı
        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ile anlaşmaya vardı.

        Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Belçikalı sol kanat oyuncusu, kariyerinde artık yeşil-beyazlı formayı giyecek.

        SABAH SAATLERİNDE KONYA'DA OLACAK

        Hasan Tuncel'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, 4 Şubat Çarşamba günü saat 08.20 sularında Konya'ya iniş yapacak.

        Kazeem Olaigbe sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Rennes'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.

        Genç oyuncu, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

