Kazeem Olaigbe, Konyaspor ile anlaştı
Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Kazeem Olaigbe, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trabzonspor'dan Kazeem Olaigbe ile anlaşmaya vardı.
Bordo-mavililere sezon başında transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Belçikalı sol kanat oyuncusu, kariyerinde artık yeşil-beyazlı formayı giyecek.
SABAH SAATLERİNDE KONYA'DA OLACAK
Hasan Tuncel'in haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak, 4 Şubat Çarşamba günü saat 08.20 sularında Konya'ya iniş yapacak.
Kazeem Olaigbe sezon başında 5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Rennes'den Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Genç oyuncu, bu sezon 22 resmi maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.