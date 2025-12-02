Habertürk
        Trafiğe yol açtı, navigasyonu suçladı | Son dakika haberleri

        Trafiğe yol açtı, navigasyonu suçladı

        Hatay'da bir TIR şoförü, navigasyonla geldiği yolda trafiği felç etti. TIR şoförü, kendisine tepki gösteren sürücülere de, "Konumdaki o kadın beni getirdi" savunmasında bulundu

        Giriş: 02.12.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:43
        Trafiğe yol açtı, navigasyonu suçladı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde navigasyondan yol takibi ile girdiği hastane yolunda trafiği altüst eden TIR’ın şoförü, tepki gösteren diğer sürücülere "Konumdaki o kadın beni getirdi" dedi.

        DHA'nın haberine göre İskenderun'da bir TIR şoförü, iddiaya göre, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla İskenderun Devlet Hastanesi yoluna girdi.

        Hastane önünde yapılan parklardan dolayı dönüş almakta güçlük çeken şoför, metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi.

        Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterdi. Diğer sürücülerin tepki götürdüğü TIR şoförü, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Polislerin uzun uğraşları sonucu TIR'ın yoldan çıkartılmasıyla trafik normal akışına döndü.

