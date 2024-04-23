Trafiği denetleyip uyarılarda bulundular Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar polis üniforması giyerek denetimler yaptı. Vatandaşlara telefon dolandırıcılığı konusunda da uyarılarda bulunan çocuklardan kimi yunus polisi oldu, kimi trafik polisi, kimi ise toplum destekli polis oldu

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