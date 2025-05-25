Yeni trafik cezaları 2025: Karayolları Trafik Kanunu değişti mi, cezalar artıyor mu?
Trafik cezalarına yönelik önemli değişiklikler gündemdeki yerini aldı. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak düzenlemelerle birlikte bazı ihlallerde para cezaları ciddi oranda artırılacak. Teklif, TBMM'ye sunuldu ve onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki, Karayolları Trafik Kanunu değişti mi, cezalar artıyor mu? İşte yeni trafik cezaları...
Trafikte kural ihlalleriyle mücadele amacıyla cezalarda yeni bir dönem başlıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklif, Meclis’e sunuldu. Teklife göre drift yapan ya da polislerin "dur" ihtarına uymayan sürücülere yüksek miktarda para cezası kesilecek ve ehliyetlerine geçici olarak el konulacak. Yeni düzenlemeyle trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. İşte ayrıntılar...
TRAFİK CEZALARI 2025
Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi durumunda genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.
Trafik zabıtasının olmasığı ya da yeterli gelmediği yerlerde genel zabıta trafiği düzenlemede ve trafik suçlarına el koymada yetkili olacak.
Elektronik ortamda tescil şansı olan araçlara 3 gün içinde tescil edilme zorunluluğu gelecek.
Araç sahiplerinin vefatı ardından mirasçıların 90 gün içinde adlarına tescil belgesi almaları gerekecek. Aksi halde söz konusu aracın yeni tescil işlemi yapılmadan karayoluna çıkması durumunda 3 bin TL idari para cezası ile beraber tescil işlemine kadar trafikten men edilecek.
Yönetmelikte belirtilen standartlara göre plaka takmayan ve öngörülen sayıda plaka takmayan sürücüye 4 bin TL ceza ve plakaların uygun hale getirilene kadar trafikten men cezası verilecek.
Plakaların okunamamasına yol açacak değişiklikler yapan sürücülere 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten menedilecek.
Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla plakanın farklı okunmasına neden olacak değişiklik yapan sürücülere her efasında 280 bin TL ceza ile 60 gün trafikten men söz konusu olacak.
Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin TL ceza, 30 gün sürücü belgesine el konulacak ve 30 gün trafikten menedilecek.
Son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki ve daha fazla kez aracı plakasız kullanan sürücüye her defasında 140 bin TL ceza, sürücü belgesi 60 gün geri alınacak ve 60 gün trafikten menedilecek.
Başka aracın plakasını ya da sahte plakayı kullananlara 140 bin TL ceza verilecek, 30 gün sürücü belgesi alınacak ve 30 gün trafikten menedilecek.
Sahte plaka kuralını son ihlalden geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla aynı suçu işleyene her defa 280 bin TL ceza verilecek, 60 gün sürücü belgesi geri alınacak, aynı sürede trafikten menedilecek. Sürücüde ''sahtecilik'' suçundan cezalandırılacak. Plaka uygunluğu doğrulanana kadar araç teslim edilmeyecek.
Geçici trafik belgesi ve geçici tescil belgesini usulsüz kullananlara 46 bin TL ceza verilecek, söz konusu belgeler iptal edilecek, araç 30 gün trafikten menedilecek. Geriye doğru 1 yıl içinde iki ve daha fazla ihlal olması durumunda her sefer için 140 bin TL ceza uygulanacak, araç 60 gün menedilecek.
Araçlarda, yönetmelikte belirtilen gereçlerin bulunmaması nedeniyle 1000 TL ceza uygulanacak.
HIZ SINIRI CEZALARI
Yerleşim yeri içinde; 6-10 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,
11-15 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,
16-20 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,
21-25 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
26-35 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
36-45 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
46-55 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
56-65 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
66 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası verilecek.
Söz konusu hız sınırlarını, yerleşim yeri dışında 11-15 kilometre/saat aşanlara 2 bin lira,
16-20 kilometre/saat aşanlara 4 bin lira,
21-25 kilometre/saat aşanlara 6 bin lira,
26-30 kilometre/saat aşanlara 8 bin lira,
31-40 kilometre/saat aşanlara 12 bin lira,
41-50 kilometre/saat aşanlara 15 bin lira,
51-60 kilometre/saat aşanlara 20 bin lira,
61-70 kilometre/saat aşanlara 25 bin lira,
71 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün,
56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün,
66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün,
61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün,
71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
Hız sınırını tespit etmekte kullanılan zihazların tespiti ve sürücünün uyarılmasına neden olan cihazların üretimi ve teminini yapanlara 370 bin TL, araçta bulundurulması durumunda işletene 185 bin TL ceza uygulanacak.
GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Geçiş üstünlüğüne sahip olduğu yönetmelikte belirlenen araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası verilecek.
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL ceza verilecek, 30 gün süreyle sürücü belgeleri alınacak ve araç 30 gün trafikten çekilecek.
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu hüküm kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.
Takip mesafesine uymayanlara 5 bin TL, Şerit izleme, gelen trafikle karşılaşma, yavaş sürme ve geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymayanlara 1000 TL ceza verilecek.
Kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına uymayanlara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.
Araçların taşıma sınırı üstünde yolcu alınması halinde 1000 lira, yönetmelikte belirtilen şekilde trafik akışını engelleyen, sürücülerin hayatını riske atan, trafik kurallarına aykırı araçların yüklenmesi durumunda 3 bin TL para cezası olacak.
DRİFT CEZASI
Gösterilerde izin alınanlar dışında motorlu bisiklet ve motosiklet cinsi araçların akrobatik hareketler yapılarak sürülmesine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.
Herhangi bir zorunluluk olmadan el freninin çekilmesi, ani durması, kendi etrafında dönmesi 140 bin TL ceza anlamına geliyor.
İzin alınmadan yapılan yarış ve koşuları düzenleyen ilgililer hakkında 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak, 60 gün süreyle trafikten menedilecek.
EMNİYET KEMERİ
Emniyet kemerini usulüne uygun kullanmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.
Sürücülerin son ihlali gerçekleştirdiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde, bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.
Araçların sürülmesi sırasında, koruma başlığı ve koruma gözlüğünü usulüne uygun olarak takmayan sürücülere ve yolculara 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 2'nci defa ihlal edilmesi halinde 5 bin lira, 3'üncü ve daha fazla ihlal edilmesi halinde ise her seferinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Seyahat sırasında emniyet kemerini takmayan yolcuları uyarmayanlara da 1000 TL ceza uygulanacak.
15 yaşını doldurmamış çocukların koruyucu sistemleri kullanmadan veya usulüne uygun olarak kullanılmasını sağlamadan seyahatine izin veren araç sürücüsüne, 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.
TRAFİKTE TELEFON KULLANMAK
Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek.
Araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazların rahatsız edici şekilde kullanmalarına 3 bin TL ceza kesilecek.
Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazları bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira idari para cezası verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalden geride doğru 1 yıl içinde ikinci defa kural ihlalinde 10 bin TL ceza uygulanacak. 3 ve daha fazla ihlalde 20 bin TL ceza verilecek ve 30 gün ehliyet alınacak.