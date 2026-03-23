        Trafik kanunu değişikliğiyle ilgili yalan haber yapanlara adli ve idari işlem

        Trafik kanunu değişikliğiyle ilgili yalan haber yapanlara adli ve idari işlem

        Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları ve içerik üreticilerine adli ve idari işlem başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 20:38 Güncelleme:
        Trafik kanunu değişikliğiyle ilgili yalan haber yapanlara adli ve idari işlem

        Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığı tespit edildi.

        Yüksek ceza rakamları üzerinden "korku odaklı etkileşim" yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturdukları belirlendi.

        Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının, "araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak", "makyaj yapana ceza" gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.

        REKLAM

        Yetkililer, dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.

        Vatandaşların, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.

        "TEKNİK BOŞLUKLAR GİDERİLECEK"

        Yönetmelik çalışmalarına da devam eden Bakanlık, sahadaki teknik boşlukların giderilmesini ve denetimlerdeki belirsizliklerin önüne geçilmesini hedefliyor.

        Vatandaş odaklı yapılacak düzenleme, trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarıp, sürücülerin günlük konforunu korumayı esas alıyor.

        Yönetmelikte, araçların fabrika çıkışında bulunmayan ve sonradan takılan multimedya ekranlarının kapsam ve sınırları, tarafların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanıyor.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı