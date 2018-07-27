Polis ekipleri görüntüleri görünce peşine düştü

Konya'da geri geri giderek trafiği tehlikeye sokan sürücü tespit edilerek, polis ekiplerince 216 lira para cezası kesildi. Aracın vites sisteminde arıza olduğu ve sadece geri vitese geçtiği için sürücünün aracını trafikte geri geri tamire götürdüğü ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, olay, dün merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, otogar istikametinden merkez istikametine trafik akarken, caddede geri geri ilerleyen otomobili görenler cep telefonlarına sarıldı. Aracı görüntüleyen vatandaşlar görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Seyir halinde olan otomobil sürücüsünün üç tekerlekli motosiklete çarpmamak için küçük manevralar yapması da dikkat çekti. Geri geri ilerleyen sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

GERİ GERİ GİDEREK TAMİRE GÖDÜRÜYORDU

Görüntülerin ardından çalışma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri cadde üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtlarını inceleyerek aracın plakasını tespit etti. Daha sonra polis ekipleri aracın sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Araç sahibi şehir dışında olduğunu ve aracını oğlu Şükrü T.’nin kullandığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri Şükrü T.’ye ulaşarak Nalçacı Trafik Ekipler Amirliğine çağırdı. Ancak sürücünün de il dışında olduğunu söylemesi sonucu araç plakasına 2198 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47/1C ve 67. maddelerine göre 216 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. Polis ekiplerine bilgi veren sürücü Şükrü T.'nin otomobilin vites sisteminde arıza olduğunu ve aracın sadece geri vitese geçtiğini, aracını tamir ettirmeye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

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