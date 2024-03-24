Trafikte yol kesen kişinin emniyet mensubu olduğu iddiası

İstanbul Şişli'de tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesen bir kişinin olay esnasında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

Olay iki gün önce Şişli'de yaşandı. Arkasında seyreden araç sürücüsünün kornaya bastığını duyan bir kişi, akan trafiğin ortasında otomobilinden aşağı indi. Kornaya basan sürücüye tepki gösterip araca zarar verdi. Kendisini durdurmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü ve trafik polisine "Ben emniyettenim, çek elini." ifadelerini kullandı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan bu anlar kısa süre sonra başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında da dolaşıma girdi.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu kişinin emniyet teşkilatı üyesi olduğu yönündeki ifadelerinin gerçek olduğu düşüncesine kapıldı. Sosyal medya platformlarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya konunun takipçisi olması yönünde çağrıda bulunanlar oldu.

Bir haber sitesi olayı okuyucularına "Emniyet mensubundan, polisin gözü önünde kavga ettiği sürücünün aracına uçan tekme!" başlığıyla servis etti.