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        Haberler Gündem Teyit Trafikte yol kesen kişinin emniyet mensubu olduğu iddiası

        Trafikte yol kesen kişinin emniyet mensubu olduğu iddiası

        İstanbul Şişli'de bir kişinin, tartıştığı araç sürücüsünün önünü keserek kendisini durdurmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü ve trafik polisine "Ben emniyettenim, çek elini." ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu kişinin akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığı görüntüler üzerine inceleme başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:23 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:30
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        Trafikte yol kesen kişinin emniyet mensubu olduğu iddiası
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        İstanbul Şişli'de tartıştığı araç sürücüsünün önünü kesen bir kişinin olay esnasında kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

        Olay iki gün önce Şişli'de yaşandı. Arkasında seyreden araç sürücüsünün kornaya bastığını duyan bir kişi, akan trafiğin ortasında otomobilinden aşağı indi. Kornaya basan sürücüye tepki gösterip araca zarar verdi. Kendisini durdurmaya çalışan bir motosiklet sürücüsü ve trafik polisine "Ben emniyettenim, çek elini." ifadelerini kullandı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan bu anlar kısa süre sonra başta X olmak üzere sosyal medya platformlarında da dolaşıma girdi.

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        Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu kişinin emniyet teşkilatı üyesi olduğu yönündeki ifadelerinin gerçek olduğu düşüncesine kapıldı. Sosyal medya platformlarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya konunun takipçisi olması yönünde çağrıda bulunanlar oldu.

        Bir haber sitesi olayı okuyucularına "Emniyet mensubundan, polisin gözü önünde kavga ettiği sürücünün aracına uçan tekme!" başlığıyla servis etti.

        Başka bir haber sitesi ise "Polis memuru trafikte tartıştığı sürücüye saldırdı. Camını yumruklayıp uçan tekme attı" ifadelerini kullandı.

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

        Emniyet mensubu olduğunu öne sürerek trafiği tehlikeye atan kişinin videosu hakkında sosyal medyadaki tartışmalar sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili X hesabından bir açıklama yaptı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan kişinin yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir şahıs, kendisine korna çalan sürücünün önünü keserek camını yumrukladı" şeklinde internette yayımlanan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını ifade etti.

        Söz konusu kişinin akan trafikte bir başka aracı durdurup sürücüsünün üzerine yürüyerek, taşkınlık çıkarmaya çalıştığını belirten Yerlikaya, "Kendisinin emniyet mensubu olduğunu iddia eden şahıs emniyet güçlerimizce yakalanmıştır. M.D. adlı şahsın emniyet görevlisi değil, sivil vatandaş olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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        #Yol verme kavgası
        #Şişli
        #emniyet
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