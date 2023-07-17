Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Trafikte yol kesen şahıs, hamile kadının bulunduğu arabayı yumrukladı

        İstanbul Küçükçekmece'de hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü dehşet saçtı. Korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamile kadının bulunduğu aracı yumrukladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu otomobilin önünü keserek durduran kişi camları yumrukladı. Otomobilin içinde bulunanların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğer sürücü Orhan Bal'ın kullandığı otomobile doğru trafiği tehlikeye atacak manevralar yaptı.

        Şüpheli, ardından da tartıştığı Orhan Bal'ın otomobilinin önüne kırarak durdu. Aracından inen şüpheli, diğer sürücünün otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Otomobil içinde bulunan sürücünün hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi. Otomobile yumrular atan şüpheli bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Bakan Şimşek'ten tasarruf genelgesi
        Benzinde alım gücü farkı
        Benzinde alım gücü farkı
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Bodrum-İstanbul uçağında arbede!
        Hakkari'de buzul faciası! Kayıp 2 kişi aranıyor
        Hakkari'de buzul faciası! Kayıp 2 kişi aranıyor
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Icardi'den Wanda Nara paylaşımı
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Dünyanın zirvesindeyiz!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı!
        Böyle tören görülmedi!
        Böyle tören görülmedi!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        3 ilde orman yangınları sürüyor!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        Putin'in Wagner planı belli oldu
        Putin'in Wagner planı belli oldu
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Bu yılın en yıkıcı sel ve fırtınası: Can kaybı artıyor!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        Beşiktaş'ta kritik hafta!
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İstanbul'da gölette facia! 3 kardeş yaşamını yitirdi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        İşçinin kıdem tazminatı eridi
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Kırım Köprüsü'nde acil durum! Köprü neden önemli?
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde
        3 düğünün ilki İtalya'da
        3 düğünün ilki İtalya'da
        OSD'den ÖTV açıklaması
        OSD'den ÖTV açıklaması
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı
        Yaşlı kadının akılalmaz sonu! 400 kilonun altında kaldı