Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı

Maltepe'de trafikte yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı yumruk darbesiyle yere yığılan E.T.'ye, darbeden E.Ö. uzun süre kalp masajı yaptı. Ağır yaralanan E.T.'nin tedavisi yoğun bakımda sürerken E.Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

Olay, 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı.

Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANA EV HAPSİ

Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.