Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 2025-2026 Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin başlayacağı tarihi duyurdu. Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen dört büyükler, bazı futbolcularla prensip konusunda anlaşmaya vardı. Peki, "Transfer sezonu başladı mı? Yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor?" İşte detaylar...