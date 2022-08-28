Süper Lig'de transfer heyecanı sürüyor. Takımlar kadrolarını yeni transferlerle güçlendirirken, transfer döneminin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu birinci transfer ve tescil dönemi başlangıcını 17 Haziran tarihi olarak belirlerken transfer sezonunun ne zaman sona ereceğini açıkladı. Peki Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? 2022 - 2023 Sezonu transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...