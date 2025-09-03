Transferin son gününde 767 milyon euroluk harcama!

Avrupa’nın beş büyük liginde yaz transfer döneminin son günü tarihe geçti. Transferin son günü olarak adlandırılan Deadline Day, kulüplerin harcamalarıyla yeni bir zirveye ulaştı. Transfermarkt verilerine göre kulüpler, 1 Eylül 2025’te toplam 767 milyon euro harcadı.

Bu rakam, bugüne kadar hiçbir transfer döneminde son gün için görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Önceki rekor 2023 yılında kırılmış ve 518 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu kez o sınır yaklaşık üçte bir oranında aşılmış oldu.

En dikkat çeken transfer, Newcastle United’dan Liverpool’a giden Alexander Isak oldu. İsveçli golcü için ödenen 144 milyon euroluk bonservis, hem Deadline Day’in hem de yaz döneminin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti. Liverpool, bu transferle Premier League tarihine geçerken, aynı zamanda harcama rekorunu da yeniden yazdı. Isak’ın transferi dışında birçok yüksek bedelli anlaşma da gerçekleşti.

Brentford’dan Newcastle United’a giden Yoane Wissa için 57,7 milyon euro ödenirken, Shakhtar Donetsk’ten Fulham’a imza atan Kevin’in bonservisi 40 milyon euro olarak açıklandı. Strasbourg’un genç yıldızı Dilane Bakwa, 35 milyon euro karşılığında Nottingham Forest’ın yolunu tuttu. Olympique Lyon forması giyen Georges Mikautadze ise 31 milyon euroya Villarreal’e transfer oldu.