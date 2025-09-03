Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Transferin son gününde 767 milyon euroluk harcama! - Futbol Haberleri

        Transferin son gününde 767 milyon euroluk harcama!

        Avrupa'nın beş büyük liginde yaz transfer döneminin son günü, kulüplerin yaptığı astronomik harcamalarla tarihe geçti. Toplam 767 milyon euroluk harcama ile Deadline Day'de tüm zamanların rekoru kırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deadline Day'de 767 milyon euroluk harcama!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa’nın beş büyük liginde yaz transfer döneminin son günü tarihe geçti. Transferin son günü olarak adlandırılan Deadline Day, kulüplerin harcamalarıyla yeni bir zirveye ulaştı. Transfermarkt verilerine göre kulüpler, 1 Eylül 2025’te toplam 767 milyon euro harcadı.

        Bu rakam, bugüne kadar hiçbir transfer döneminde son gün için görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Önceki rekor 2023 yılında kırılmış ve 518 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti. Ancak bu kez o sınır yaklaşık üçte bir oranında aşılmış oldu.

        En dikkat çeken transfer, Newcastle United’dan Liverpool’a giden Alexander Isak oldu. İsveçli golcü için ödenen 144 milyon euroluk bonservis, hem Deadline Day’in hem de yaz döneminin en pahalı hamlesi olarak kayıtlara geçti. Liverpool, bu transferle Premier League tarihine geçerken, aynı zamanda harcama rekorunu da yeniden yazdı. Isak’ın transferi dışında birçok yüksek bedelli anlaşma da gerçekleşti.

        REKLAM

        Brentford’dan Newcastle United’a giden Yoane Wissa için 57,7 milyon euro ödenirken, Shakhtar Donetsk’ten Fulham’a imza atan Kevin’in bonservisi 40 milyon euro olarak açıklandı. Strasbourg’un genç yıldızı Dilane Bakwa, 35 milyon euro karşılığında Nottingham Forest’ın yolunu tuttu. Olympique Lyon forması giyen Georges Mikautadze ise 31 milyon euroya Villarreal’e transfer oldu.

        Bayer Leverkusen, Al-Qadsiah’tan Arjantinli orta saha oyuncusu Ezequiel Fernández’i 25 milyon euroya kadrosuna kattı. RB Leipzig ise Sporting’den genç forvet Conrad Harder’i 24 milyon euro karşılığında transfer ederek Bundesliga’ya bir başka önemli isim kazandırdı. Böylece iki Bundesliga kulübü, Deadline Day’in en pahalı ilk on transferi içinde yer aldı.

        REKLAM

        Bu rakamlar, 2023 yılındaki tabloyla kıyaslandığında aradaki farkı net biçimde ortaya çıkıyor. O dönemde en pahalı transfer, Eintracht Frankfurt’tan PSG’ye 95 milyon euroya giden Randal Kolo Muani olmuştu. Listenin devamında Matheus Nunes, Brennan Johnson, Cole Palmer ve Ryan Gravenberch gibi isimler yer almıştı.

        Ancak bu yılki transferler, ulaştıkları bonservis bedelleriyle 2023’ü geride bırakarak yeni seviyeyi geldi. Genel yaz transfer harcamalarında ise Premier League açık ara önde yer aldı.

        İngiliz kulüplerinin toplam harcaması 3,6 milyar euroya ulaştı. İtalya Serie A, 1,2 milyar euro ile ikinci sırada yer alırken, Bundesliga 851 milyon euro ile üçüncü oldu. İspanya LaLiga 684 milyon euro ve Fransa Ligue 1 ise 662 milyon euro harcama gerçekleştirdi.

        Gelirler açısından bakıldığında ise Bundesliga tarihî bir rekor kırdı. Almanya ligi, tarihinde ikinci kez 1 milyar euronun üzerinde satış yaptı. Toplam 1,03 milyar euroya ulaşan bu rakam, Bundesliga’yı Ligue 1 ile birlikte pozitif transfer bilançosuna ligler konumuna taşıdı. Özellikle Florian Wirtz, Nick Woltemade ve Hugo Ekitiké gibi yıldız oyuncuların satışlarından elde edilen 300 milyon euronun üzerinde gelir, bu başarının en önemli faktörlerinden biri oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        İzmir'de eğitim uçağı düştü! Pilot adayı can verdi!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        CHP kongresinin akıbeti tartışmalı!
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        Darp ederek öldürdü... "Sınırı geçtin" cinayeti!
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        AB üyesi tüm ülkeler 'Filistin devletini' tanıyacak mı?
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        12 Dev Adam liderlik için Sırbistan karşısında!
        Google, Chrome'u satacak mı?
        Google, Chrome'u satacak mı?
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor
        Bu kez yalanlama yok
        Bu kez yalanlama yok
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Ayrımcılık yapan işveren tazminat öder
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        Süper Lig'de 24 saatte transfer şov!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        TFF'den şut çekilmeyen olaylı maç için karar!
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        3 ayda yarım milyar lira kayıp
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"
        "Avrupa Gazze konusunda başarısız oldu"