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Trendyol'dan "Büyük Ekim Fırsatları" kampanyası! Trendyol 6 7 8 ekim kampanyası başladı

Yazdan sonbahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenler için "Trendyol Büyük Ekim Fırsatları" başladı. Trendyol 6 7 8 ekim kampanyasında neler olacak? Trendyol 6 7 8 ekim kampanyası nedir? İşte merak edilenler...

Trendyol'dan

Yazdan sonbahara geçerken dolabını, evini, eşyalarını yenilemek isteyenler için 'Trendyol Büyük Ekim Fırsatları' başladı Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 6, 7 ve 8 Ekim'de gerçekleşecek kampanyada yüz binlerce ürün yüzde 50’ye varan indirimlerle Trendyol müşterilerini bekliyor.

Türkiye’nin Trendyol’u, müşterilerine hızlı ve güvenli alışveriş deneyimini avantajlı fiyatlarla sunmak üzere gerçekleştirdiği indirim kampanyalarına 'Büyük Ekim' ile devam ediyor.

6, 7 ve 8 Ekim'de özel binlerce marka ve yüz binlerce ürünü kapsayan kampanyada, elektronikten ev eşyasına, süpermarketten anne-bebek ürünlerine, modadan kozmetiğe, kırtasiye ve okul malzemelerine kadar çok özel indirim fırsatları sağlıyor.

'Büyük Ekim' kampanyasında, aksesuarda, ayakkabıda, saat ve gözlükte, mobilyalarda, kozmetikte ve giyimde yüzde 50’ye, elektronikte yüzde 7’ye, oyuncaklarda yüzde 40’a ve süpermarkette yüzde 20’ye varan indirimler sunuldu.

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